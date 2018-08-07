Омская мэрия 6 лет не может переселить семью из аварийного дома

Прокуратура Ленинского округа г. Омска приняла меры к устранению нарушений прав жителей, проживающих в аварийном доме №6 по улице Волго-Донская. Этот дом признали аварийным еще в шесть лет назад — в 2012 году, сообщает региональная прокуратура

Не смотря на то, что сроки расселения дома истекли, мэрия не предоставила жителям дома другие варианты жилья. Так, в указанном доме есть две комнаты, находящиеся в муниципальной собственности. Они предоставлены омичке и членам её семьи по договору соцнайма.

В связи с этим прокуратура подала в Центральный районный суд иск в отношении горадминистрации. Прокуратура потребовала предоставить женщине и её родным благоустроенное жилое помещение по договору соцнайма. Суд удовлетворил требования прокурора.