Удмуртия вышла в лидеры по росту продаж новых автомобилей

За первое полугодие 2018 года жители Удмуртии приобрели 10,1 тыс. новых легковых автомобилей. Как сообщает аналитическое агентство Автостат, с этим показателем наша республика занимает 19-е место среди регионов страны, расположившись между Оренбургской (10,2 тыс.) и Кемеровской (9,7 тыс.) областями.

В то же время Удмуртия занимает первое место по динамике рынка. Так, по сравнению с прошлым годом число купленных новых легковушек в республике выросло сразу на 44,2% (за январь-июнь 2017 г. было куплено 7 тыс. авто), что является лучшим показателем по стране. Второе место с приростом в 34,4% идет Ханты-Мансийский АО, третье Тюменская область (+30%).

В целом по стране за указанный период было продано 750,7 новых легковых машин, что на 16,6% больше, чем годом ранее. Больше всего традиционно покупают в Москве (112 тыс.), Подмосковье (61,6 тыс.) и Санкт-Петербурге (51,6 тыс.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автозавод LADA Ижевск уходит в плановый корпоративный отпуск