Рост экономики Амурской области может достичь 15% в год в течение шести лет

"Ситуация в регионе прогнозируемая, стабильная, экономика растет. В этом году (темп) роста валового регионального продукта составит 104,6%. Более того, мы видим похожую динамику в горизонте ближайших 6 лет. Более того, в некоторые годы рост экономики составит до 15% в год", — сказал Орлов.

По его словам, это связано с реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов. «В первую очередь, это проекты „Сила Сибири“ и Амурский газоперерабатывающий завод. Это строительство космодрома. Мы с надеждой ждем, что к нам зайдет „Сибур“ с инвестициями в 555 млрд рублей», — отметил он. «Все это в совокупности создаст порядка 13 тыс. рабочих мест и позволит решить задачу сохранения и приумножения населения на Дальнем Востоке», — подчеркнул Орлов.