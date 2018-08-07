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Рост экономики Амурской области может достичь 15% в год в течение шести лет
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Рост экономики Амурской области может достичь 15% в год в течение шести лет 

ТАСС 3 часа назад
ГОРКИ, 7 августа. /ТАСС/. Рост экономики в Амурской области может достигать в ближайшие годы 15%, в регионе может быть реализован проект компании «Сибур» с инвестициями в 555 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора области Василий Орлов на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
"Ситуация в регионе прогнозируемая, стабильная, экономика растет. В этом году (темп) роста валового регионального продукта составит 104,6%. Более того, мы видим похожую динамику в горизонте ближайших 6 лет. Более того, в некоторые годы рост экономики составит до 15% в год", — сказал Орлов.
По его словам, это связано с реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов. «В первую очередь, это проекты „Сила Сибири“ и Амурский газоперерабатывающий завод. Это строительство космодрома. Мы с надеждой ждем, что к нам зайдет „Сибур“ с инвестициями в 555 млрд рублей», — отметил он. «Все это в совокупности создаст порядка 13 тыс. рабочих мест и позволит решить задачу сохранения и приумножения населения на Дальнем Востоке», — подчеркнул Орлов.
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