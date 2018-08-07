ЖК на Золоторожском Валу стал лучшим строительным объектом 2018 года Москвы

В Москве подвели итоги конкурса «Лучший строительный объект года», по результатам которого первое место досталось многофункциональной комплексной жилой застройке на Золоторожском Валу, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

В этом году на конкурс были представлены 18 социально значимых строительных объектов, находящихся на стадии ведения работ надземной части или готовых не менее чем на 30%, в случае если это объект дорожно-мостового строительства или метрополитена.

«Проверке подлежали качество строительно-монтажных работ, соответствие применяемых материалов и изделий требованиям технической документации, обустройство и содержание стройплощадок, а также уровень безопасности строительства. Свое заключение об объектах вынесли службы пожарного, санитарно-эпидемиологического и экологического надзора», — говорится в сообщении.

Эксперты составляли акт проверки на каждый из обследованных объектов, в котором указывали выявленные нарушения и выставляли оценки качества: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

В результате лучшими были названы три объекта: многофункциональная комплексная жилая застройка на улице Золоторожский Вал, владение 11 (ЮВАО); жилой комплекс на Хорошевском шоссе, владение 25 (САО), и гостинично-деловой комплекс на улице Автозаводская, владение 23 (ЮАО).

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Стройкомплекс уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ, улучшению организации строительства. Конкурс на лучший строительный объект года был проведен уже в восьмой раз», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

По его словам, на объектах, представленных на конкурс, заметно улучшается культура строительного производства, бытовые условия рабочих, организация строительства, повышаются требования к охране труда и технике безопасности, а также пожарная безопасность.