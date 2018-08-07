Центральные власти призвали местные правительства стабилизировать рынок недвижимости

Шэньян, 7 августа / Синьхуа / — Центральное правительство Китая призвало местные власти приложить усилия по стабилизации цен на землю и жилую недвижимость, а также привлечь к ответственности тех, кто не сможет стабилизировать ситуацию.

Во вторник на встрече, организованной Министерством жилья, городского и сельского строительства Китая в городе Шэньян на северо-востоке страны, местным правительствам по всей стране было поручено изучить проблемы и основные риски, существующие на их соответствующих рынках жилой недвижимости, и применить специальные меры по стабилизации рыночных ожиданий.

Развитию рынка аренды жилья должно способствовать удовлетворение различных потребностей жителей, в то время как спекулятивные покупки жилья должны сдерживаться путем борьбы с незаконными застройщиками и агентами, сообщили на встрече.

Сообщается, что представители властей из восточных, центральных и юго-западных регионов приняли участие в вышеназванной встрече. -0-