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Центральные власти призвали местные правительства стабилизировать рынок недвижимости
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Центральные власти призвали местные правительства стабилизировать рынок недвижимости 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Шэньян, 7 августа /Синьхуа/ — Центральное правительство Китая призвало местные власти приложить усилия по стабилизации цен на землю и жилую недвижимость, а также привлечь к ответственности тех, кто не сможет стабилизировать ситуацию.
Во вторник на встрече, организованной Министерством жилья, городского и сельского строительства Китая в городе Шэньян на северо-востоке страны, местным правительствам по всей стране было поручено изучить проблемы и основные риски, существующие на их соответствующих рынках жилой недвижимости, и применить специальные меры по стабилизации рыночных ожиданий.
Развитию рынка аренды жилья должно способствовать удовлетворение различных потребностей жителей, в то время как спекулятивные покупки жилья должны сдерживаться путем борьбы с незаконными застройщиками и агентами, сообщили на встрече.
Сообщается, что представители властей из восточных, центральных и юго-западных регионов приняли участие в вышеназванной встрече. -0-
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