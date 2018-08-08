Лучшим строительным объектом 2018 года признали ЖК в районе Лефортово

Жилой комплекс в районе Лефортово, строящийся по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11, стал победителем конкурса «Лучший строительный объект 2018 года».

Всего в этом году в конкурсе участвовало 18 социально значимых объектов, которые возводят на территории столицы. Специалисты Мосгосстройнадзора проверили качество строительно-монтажных работ, соответствие материалов и изделий требованиям технической документации, обустройство и содержание стройплощадок, а также уровень безопасности строительства. При этом в проверках также участвовали представители пожарной службы, санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.