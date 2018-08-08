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На ремонт тротуаров в районах Воронежской области потратят более 100 млн рублей
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На ремонт тротуаров в районах Воронежской области потратят более 100 млн рублей 

Вести Воронеж 24 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Их планируют привести в порядок к концу года. В Воронежской области на ремонт тротуаров потратят более 100 млн рублей. Аукцион объявили в понедельник, 6 августа. Работы подрядчик должен будет выполнить на дорогах регионального и межмуниципального значения в 29 районах. К 10 декабря 2018 года в порядок планируют привести 33 км тротуаров. Начальная цена контракта 100,8 млн рублей. Работы профинансирует областной бюджет. Аукцион состоится 27 августа. Также в августе региональные власти объявили аукционы на ремонт дорог в восьми районах области за 470,8 млн рублей и 66 пешеходных переходов за 70 млн рублей. Алина Скобцева
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