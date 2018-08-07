Ведомство Васильевой предлагает возобновить выдачу образовательных кредитов 

Министерство образования Российской Федерации и Сбербанк разрабатывают программу образовательных кредитов. Как сообщает ТАСС, сейчас в линейке кредитных продуктов Сбербанка такая услуга не предусмотрена, но финансовая организация готова обеспечить выдачу таких кредитов, опираясь «на позицию Минобрнауки».
Ольга Васильева еще в прошлом году заявляла, что образовательные кредиты будут востребованы. Министр даже называла срок возобновления программы — осень 2018 года.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», с 2011 года Сбербанк предлагал своим клиентам образовательный кредит с государственным субсидированием. Совокупная процентная ставка по кредиту равнялась ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на три пункта. При этом ¼ ставки уплачивалось заемщиком, а ¾ ставки — субсидировалось государством.