Новосибирским аграриям добавят 211,5 млн рублей на покупку топлива

Новосибирская область получит из федерального бюджета 165 млн руб. в форме субсидии на приобретение топлива для агротехнологических работ. Средства будут перечислены на основании распоряжения правительства РФ , подписанного 4 августа.

Как сообщил сайт правительства области со ссылкой на и. о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, средства поступят в августе и в период проведения уборочной кампании будут направлены аграриям. Кроме того, областной бюджет направит на те же цели 46,5 млн руб.

«Федеральная субсидия и областное софинансирование предусмотрены на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. Такая мера связана со значительным ростом цен на топливо, который произошел в этом году», — привел сайт разъяснение господина Лещенко.

Как сообщали Sibnovosti.ru, стремительный рост цен на топливо имел место в мае — начале июня 2018 года. По данным Новосибирскстата, 1 августа на АЗС Новосибирска дизельное топливо можно было приобрести по цене от 45,1 до 48,9 руб. за литр.

В конце мая Евгений Лещенко сообщал о том, что правительство области планирует направить сельхозпроизводителям в течение 2018 года 3,72 млрд руб. В свою очередь, врио губернатора Андрей Травников обещал принять новые меры господдержки сельхозпроизводителей.

Фото: сайт Министерства сельского хозяйства Новосибирской области