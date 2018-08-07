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Новосибирским аграриям добавят 211,5 млн рублей на покупку топлива
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Новосибирским аграриям добавят 211,5 млн рублей на покупку топлива 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Новосибирская область получит из федерального бюджета 165 млн руб. в форме субсидии на приобретение топлива для агротехнологических работ. Средства будут перечислены на основании распоряжения правительства РФ, подписанного 4 августа.
Как сообщил сайт правительства области со ссылкой на и. о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, средства поступят в августе и в период проведения уборочной кампании будут направлены аграриям. Кроме того, областной бюджет направит на те же цели 46,5 млн руб.
«Федеральная субсидия и областное софинансирование предусмотрены на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. Такая мера связана со значительным ростом цен на топливо, который произошел в этом году», — привел сайт разъяснение господина Лещенко.
Как сообщали Sibnovosti.ru, стремительный рост цен на топливо имел место в мае — начале июня 2018 года. По данным Новосибирскстата, 1 августа на АЗС Новосибирска дизельное топливо можно было приобрести по цене от 45,1 до 48,9 руб. за литр.
В конце мая Евгений Лещенко сообщал о том, что правительство области планирует направить сельхозпроизводителям в течение 2018 года 3,72 млрд руб. В свою очередь, врио губернатора Андрей Травников обещал принять новые меры господдержки сельхозпроизводителей.
Фото: сайт Министерства сельского хозяйства Новосибирской области
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