В Макушино сироты получили ключи от новых квартир в 32-квартирном доме

Ключи уже вручили новым владельцам

В городе Макушино сдали 32-квартирный жилой дом. Ключи от однокомнатных квартир в нём получили дети-сироты. По данным департамента имущественных и земельных отношений раойна, обеспечение макушинских сирот жильем обошлось региональному бюджету более чем в 33 миллиона рублей.

— В скором времени новое жилье получат сироты и в других муниципальных образованиях. 30-квартирные дома построены в Куртамыше, Петухово и селе Каширино Кетовского района, — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

В селе Белозерское появились сразу два новых 30-квартирных дома для детей-сирот, а в Шадринске — новое здание на 24 квартиры. В Каргаполье построили три четырехквартирных дома.