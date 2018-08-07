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В Макушино сироты получили ключи от новых квартир в 32-квартирном доме
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В Макушино сироты получили ключи от новых квартир в 32-квартирном доме 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Ключи уже вручили новым владельцам
В городе Макушино сдали 32-квартирный жилой дом. Ключи от однокомнатных квартир в нём получили дети-сироты. По данным департамента имущественных и земельных отношений раойна, обеспечение макушинских сирот жильем обошлось региональному бюджету более чем в 33 миллиона рублей.
— В скором времени новое жилье получат сироты и в других муниципальных образованиях. 30-квартирные дома построены в Куртамыше, Петухово и селе Каширино Кетовского района, — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
В селе Белозерское появились сразу два новых 30-квартирных дома для детей-сирот, а в Шадринске — новое здание на 24 квартиры. В Каргаполье построили три четырехквартирных дома.
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