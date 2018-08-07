Мнение: Применение «зеленых технологий» не позволяет повышать цены на жилье

Использование «зеленых технологий» не позволяет повышать цены на квартиры в жилых проектах, где они применяются.

Об этом сообщил генеральный директор СК «Красная стрела» Николай Урусов.

«Наш ЖК «Аист» в настоящее время проходит процесс эко-сертификации по стандарту BREEAM. Соответствующие технологические решения заложены в проект. Мы, конечно, информируем об этом потенциальных покупателей. Но могу прямо сказать, этот аспект не дает рыночной возможности увеличить цену на жилье в объекте. Кроме того, при том, что продажи жилья в комплексе находятся на хорошем уровне, никакого влияния на спрос «зеленые технологии» не оказывают. Во всяком случае, я не знаю не одного прецедента, чтобы потенциальный покупатель поинтересовался, что ему эти технологии дадут», — рассказал он.

Менеджер службы по формированию продукта Группы «Эталон» Анна Любимова подтвердила, что спрос на «зеленое жилье» еще не сформировался, поскольку люди не видят в них для себя никаких преимуществ. «Особенно это характерно для проектов масс-маркет. В более дорогих сегментах люди уже начинают интересоваться вопросом экономии на этапе оплате услуг ЖКХ», — добавила она.