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Мнение: Применение «зеленых технологий» не позволяет повышать цены на жилье
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Мнение: Применение «зеленых технологий» не позволяет повышать цены на жилье 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Использование «зеленых технологий» не позволяет повышать цены на квартиры в жилых проектах, где они применяются.
Об этом сообщил генеральный директор СК «Красная стрела» Николай Урусов.
«Наш ЖК «Аист» в настоящее время проходит процесс эко-сертификации по стандарту BREEAM. Соответствующие технологические решения заложены в проект. Мы, конечно, информируем об этом потенциальных покупателей. Но могу прямо сказать, этот аспект не дает рыночной возможности увеличить цену на жилье в объекте. Кроме того, при том, что продажи жилья в комплексе находятся на хорошем уровне, никакого влияния на спрос «зеленые технологии» не оказывают. Во всяком случае, я не знаю не одного прецедента, чтобы потенциальный покупатель поинтересовался, что ему эти технологии дадут», — рассказал он.
Менеджер службы по формированию продукта Группы «Эталон» Анна Любимова подтвердила, что спрос на «зеленое жилье» еще не сформировался, поскольку люди не видят в них для себя никаких преимуществ. «Особенно это характерно для проектов масс-маркет. В более дорогих сегментах люди уже начинают интересоваться вопросом экономии на этапе оплате услуг ЖКХ», — добавила она.
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