Разъяснение про жилье

Федеральным законом от 03.07.2018 №191-ФЗ «О внесении изменения в ст. 16 Федерального закона „О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации“ установлено, что собственникам помещения в многоквартирном доме разрешено обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, без необходимости быть уполномоченным на то общим собранием.

Соответствующие изменения внесены в закон о введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Действовавшее ранее положения признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 28.05.2010 № 12-П) в той мере, в какой они препятствовали собственнику помещения в многоквартирном доме, не уполномоченному на то общим собранием собственников помещений в данном доме, обратиться в органы государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Новыми поправками предусматривается возможность обращаться с соответствующим заявлением о формировании земельного участка, на котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, как любому лицу, уполномоченному собранием собственников помещений в многоквартирном доме, так и собственнику жилого или нежилого помещения в многоквартирных домах в индивидуальном порядке.

Закон вступает в силу с 14.07.2018.