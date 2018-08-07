Стоимость завершения строительства первой и второй очереди ЖК «Царицыно» могут определить до конца года

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Застройка ЖК «Царицыно» — это суммарно 1 млн кв. м, это очень много. Я думаю, что до конца года будет понятна стоимость достройки первой и второй очереди, по третьей очереди это требует отдельного рассмотрение, потому что там часть объектов находится в конкурсной массе у временного управляющего, это будет понятно на следующих этапах», — сказал М. Хуснуллин.

В начале августа пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) сообщила, что завершился первый этап передачи жилого комплекса «Царицыно» новому городскому застройщику, АО «Мосотделстрой №1».

В 2018 г. мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации АО «Мосотделстрой №1». В июне 2018 г. Минстрой России одобрил кандидатуру нового застройщика.

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7 (ЮАО), началось в 2006 г. с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик ЖК «Царицыно» заключил 4 тыс. 17 ДДУ, по 3 тыс. 265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.