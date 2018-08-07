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Вкладчики Газбанка получили 90% общего объема страховки
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Вкладчики Газбанка получили 90% общего объема страховки 

Банки.ру 1 час назад
Вкладчикам Газбанка по состоянию на 7 августа 2018 года выплачено уже 16,1 млрд рублей. Как уточняется в сообщении Агентства по страхованию вкладов, это 90% его страховой ответственности по данному страховому случаю.
Расчеты осуществляются с 23 июля через Сбербанк. Страховое возмещение выплачивается в 20 субъектах РФ. Ранее АСВ сообщило, что в общей сложности за компенсациями на сумму около 17,8 млрд рублей могут обратиться порядка 47,5 тыс. вкладчиков.
Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля текущего года.
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