Снос Ховринской больницы могут начать в начале осени

Снос недостроенной Ховринской больницы может начаться в начале осени 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Конкурс на снос проведен, снос начнется, наверное, в начале осени. Ховринская больница — это сотни тыс. кв. м аварийной недвижимости. Когда мы обследовали здание, мы поняли, что придется использовать специальные способы сноса, специальную технику, потребовалась дополнительная проектно-сметная документация. Будут различные системы разбора с дальнейшей утилизацией материалов от сноса», — отметил заммэра.

В начале июня М. Хуснуллин заявил, что проект сноса больницы прошел экспертизу и демонтаж здания может начаться в течение двух месяцев. Ранее заммэра также отмечал, что на месте Ховринской больницы планируется построить около 300 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилья для реализации программы реновации жилфонда Москвы.