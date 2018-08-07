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Снос Ховринской больницы могут начать в начале осени
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Снос Ховринской больницы могут начать в начале осени 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Снос недостроенной Ховринской больницы может начаться в начале осени 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Конкурс на снос проведен, снос начнется, наверное, в начале осени. Ховринская больница — это сотни тыс. кв. м аварийной недвижимости. Когда мы обследовали здание, мы поняли, что придется использовать специальные способы сноса, специальную технику, потребовалась дополнительная проектно-сметная документация. Будут различные системы разбора с дальнейшей утилизацией материалов от сноса», — отметил заммэра.
В начале июня М. Хуснуллин заявил, что проект сноса больницы прошел экспертизу и демонтаж здания может начаться в течение двух месяцев. Ранее заммэра также отмечал, что на месте Ховринской больницы планируется построить около 300 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилья для реализации программы реновации жилфонда Москвы.
В свою очередь руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал Агентству «Москва», что строительство жилого квартала на месте Ховринской больницы может начаться во II квартале 2019 г.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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