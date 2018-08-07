Московский кредитный банк изменил ставки программам ипотечного кредитования

По программе «Вторичный рынок» с обязательным страхованием предмета залога ставки снижены с 9,99—23% до 8,99—21,5% годовых. Кредит выдается на приобретение квартиры на вторичном рынке с условием внесения первоначального взноса от 20% стоимости приобретаемого жилья.

Ставки по программе «Ипотека на новостройку» составляют 9,5—17% годовых (ранее — 9,99-16,25% годовых) для аккредитованных новостроек и 11,5—19% годовых (12—17% годовых) для прочих объектов. Для квартир, реализуемых ООО «Инград Недвижимость», ставки были снижены. Так, в первый год действия кредитного договора ставка устанавливается на уровне 5,9—12,9% годовых, далее — 8,99—15,99% годовых (прежде — 6—13% и 9,99—16,99% годовых соответственно). Минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Продуктовый виджет

Финансирование по обеим программам осуществляется на сумму до 15 млн рублей сроком до 20 лет под залог приобретаемой или имеющейся в собственности недвижимости.