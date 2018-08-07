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Хуснуллин: треть денег дольщиков России приходится на Москву
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Хуснуллин: треть денег дольщиков России приходится на Москву 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 7 авг — РИА Недвижимость. Треть всех денег вложенных в долевое строительство в России приходится на Москву, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.
"У нас собрано рекордное количество денег по программам долевого участия — 1,16 триллиона рублей", — сказал он.
При этом заммэра подчеркнул, что Москва ведет большую работу по решения проблем обманутых дольщиков, и сегодня по каждому проблемному объекту в столице найдено решение. Он уточнил, что за предыдущие шесть лет решены проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков, сейчас их в Москве насчитывается порядка 5 тысяч.
Хуснуллин добавил, что объемы жилого строительства в городе пока снижаться не будут, в ближайшие два-три года они будут составлять 3,5-4 миллиона квадратных метров ежегодно.
РИА Недвижимость: последние новости
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