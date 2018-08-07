Хуснуллин: треть денег дольщиков России приходится на Москву

МОСКВА, 7 авг — РИА Недвижимость. Треть всех денег вложенных в долевое строительство в России приходится на Москву, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин

"У нас собрано рекордное количество денег по программам долевого участия — 1,16 триллиона рублей", — сказал он.

При этом заммэра подчеркнул, что Москва ведет большую работу по решения проблем обманутых дольщиков, и сегодня по каждому проблемному объекту в столице найдено решение. Он уточнил, что за предыдущие шесть лет решены проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков, сейчас их в Москве насчитывается порядка 5 тысяч.

Хуснуллин добавил, что объемы жилого строительства в городе пока снижаться не будут, в ближайшие два-три года они будут составлять 3,5-4 миллиона квадратных метров ежегодно.