Ещё
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 25 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.05 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 25 млрд руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 8 августа предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 10 миллиардов рублей.
Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 1 августа, разместил ОФЗ двух серий на 27,9 миллиарда рублей из предложенных 35 миллиардов.
Прайм: последние новости
Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в I полугодии снизилась на 30% Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в I полугодии выросла в 2,2 раза "Роснефть" в I полугодии снизила среднесуточную добычу углеводородов на 0,7%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег189
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки161
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России87
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»6
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение