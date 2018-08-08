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Минфин разместил ОФЗ двух серий на 13,1 млрд руб при лимите 25 млрд руб
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Минфин разместил ОФЗ двух серий на 13,1 млрд руб при лимите 25 млрд руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 13,1 миллиарда рублей из предложенных 25 миллиардов, говорится в сообщении министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 11,023 миллиарда рублей из 15 миллиардов. Цена отсечения составила 94,04% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,99% годовых. Средневзвешенная цена составила 94,0899% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,98% годовых. Спрос — 26,461 миллиарда рублей.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 2,085 миллиарда рублей из 10 миллиардов. Цена отсечения составила 100,1% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,76% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,1536% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,75% годовых. Спрос — 8,085 миллиарда рублей.
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