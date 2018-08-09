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ОФЗ: достаточно успешные аукционы; давление растет
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ОФЗ: достаточно успешные аукционы; давление растет 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Волатильность на валютном рынке определила вчера динамику рынка ОФЗ. Рынок открылся снижением, при этом основными продавцами первоначально выступили локальные игроки. Позднее увеличились и продажи бумаг иностранными инвесторами. Однако суммарный оборот в секции суверенного долга на МосБирже составил всего 34,6 млрд руб., что больше, чем в последние пару недель, но даже близко не дотягивает до показателей начала апреля (предыдущий эпизод аналогичного всплеска волатильности валютного курса), когда среднедневной оборот составлял 70–90 млрд руб. Мы расцениваем это как свидетельство того, что позиции нерезидентов в госубмагах сейчас более сбалансированы, чем тогда.
По итогам дня доходность 10-летних ОФЗ повысилась примерно на 18 бп, а среднесрочные и короткие выпуски закрылись ростом доходностей на 22–24 бп. Самые длинные облигации прибавили в доходности 15 бп (минус 1,0–1,2 пп в цене). ОФЗ отстали от долговых рынков других развивающихся стран, большинство из которых завершило день без изменений в цене или в небольшом плюсе. В этих условиях Минфину удалось продать ОФЗ-26222 на сумму 11 млрд руб. из предложенных 15 млрд руб., что, на наш взгляд, можно считать успехом, учитывая ухудшение рыночных настроений. Общий спрос на аукционе составил 26,5 млрд руб., а средняя ставка сложилась на уровне 7,98%, на 12 бп выше закрытия вторника, но только на 2 бп выше открытия утром.
Спрос на втором аукционе (флоутер ОФЗ-29012) был заметно ниже: при предложении в 10 млрд руб. объем заявок составил всего 8,1 млрд руб., из которых было удовлетворено 2,1 млрд руб. Правда, как мы писали вчера, даже без учета возросшей волатильности, данный аукцион едва ли имел большие шансы на успех.
Банк России вчера опубликовал предварительную оценку доли ОФЗ в собственности иностранных инвесторов за июль. Она составила 27,5%. Официальный показатель за июнь составляет 28,2%. Однако сравнивать эти два значения было бы не совсем правильно, поскольку предварительная оценка базируется только на данных Национального расчетного депозитария. Сам Банк России в своем пресс-релизе отмечает, что «доля ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД по итогам июля практически не изменилась».
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