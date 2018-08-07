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Порядка 3,5-4 млн кв. м жилья будут вводить ежегодно в Москве на протяжении ближайших двух-трех лет
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Порядка 3,5-4 млн кв. м жилья будут вводить ежегодно в Москве на протяжении ближайших двух-трех лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Порядка 3,5-4 млн кв. м жилья будут вводить ежегодно в Москве на протяжении ближайших двух-трех лет. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Могу с уверенностью сказать, что Москва в ближайшие два-три года будет поддерживать ввод жилья на уровне 3,5-4 млн кв. м. Важный фактор, что цены на жилье достаточно стабильные, если и меняются, то незначительно последние три-четыре года. Покупательная способность увеличивается за счет того, что снижается ставка ипотеки и при этом цена не растет, как в 2000-х гг., когда в год жилье росло в цене на 15% и выше», — пояснил М. Хуснуллин.
По его словам, жилье в городе будет становиться доступнее. «Мы вышли на достаточно стабильную, прогнозируемую цену на жилье, поэтому считаем, что доступность жилья будет увеличиваться», — заключил заммэра.
Агентство «Москва»: последние новости
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