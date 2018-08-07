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Смета достройки двух первых очередей ЖК «Царицыно» будет готова до конца года
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Смета достройки двух первых очередей ЖК «Царицыно» будет готова до конца года 

Единый реестр застройщиков 57 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Фото: www.mycdn.me «До конца этого года планируется завершить все расчеты и подготовить смету по необходимой для достройки первой и второй очереди ЖК „Царицыно“», — заявил Марат Хуснуллин. При этом он отметил, что работы на объекте уже начаты силами городской подрядной организацией. «Это очень масштабный и сложный проект, однако его достройка необходима, так как на сегодня это самый сложный комплекс с обманутыми дольщиками», — отметил чиновник. Марат Хуснуллин (на фото) также подтвердил, что город за счет средств столичного бюджета построит необходимую для жителей будущего жилого комплекса социальную инфраструктуру, включая школы, детские сады и поликлиники. Фото: www.rg.ru Как ранее сообщил портал ЕРЗ, Арбитражный суд Московской области согласовал заявление АО «Мосотделстрой №1» о передаче ему недостроенных жилых объектов комплекса и обязательств перед гражданами Напомним, что самый крупный долевой долгострой России и Москвы ЖК «Царицыно», о проблемах которого регулярно информирует портал ЕРЗ, по решению мэра Москвы Сергея Собянина будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации АО «Мосотделстрой №1». Разрешение на строительство жилых корпусов первой очереди комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года. Вторая очередь должна быть завершена до третьего квартала 2020 — первого квартала 2021 года. Фото: www.vnutri.org
Единый реестр застройщиков: последние новости
Определены порядок и условия конкурсного отбора нового застройщика, достраивающего объекты обанкротившейся компании Банки смогут предложить физлицам специальные накопительные вклады для покупки жилья Дольщики Urban Group обратились с открытым письмо к руководителям государства
Комментарии  Ещё 2 источника 
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