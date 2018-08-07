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Минсельхоз предложил увеличить объем зерна для реализации из госфонда
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Минсельхоз предложил увеличить объем зерна для реализации из госфонда 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: ТАСС
Минсельхоз готовит проект распоряжения для возможности реализации из государственного интервенционного фонда дополнительных объемов зерна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
"По результатам 20 торговых сессий объем биржевых сделок (с учетом расторгнутых контрактов) составил около 336 тыс. тонн зерна (67% от планируемых к реализации 500 тысяч тонн) общей стоимостью около $2,739 млрд руб. В министерстве готовится проект распоряжения, предусматривающий дополнительные объемы реализации зерна на внутреннем и внешнем рынках", — заявили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что цены на российскую пшеницу обновили максимум.
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