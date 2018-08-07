Объем нежилой недвижимости увеличился в полтора раза в Новой Москве

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В течение шести лет объем нежилой недвижимости увеличился в полтора раза на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом стало известно 7 августа.

Как сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, в эксплуатацию ввели более трех миллионов квадратных метров недвижимости.

В 2018 году планируется открыть около 20 образовательных и медицинских учреждений. Их площадь составит около 600 тысяч квадратных метров.

Кроме этого, в ТиНАО запланировано строительство объектов, на базе которых откроют 10 тысяч рабочих мест.