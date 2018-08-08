Более 100 домов по программе реновации начнут строить в Москве до конца года 

Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, для переселения по программе реновации уже сдано 32 дома и 35 домов строится. До конца этого года планируется начать заселение около 30 новых домов. Это позволит начать переезд почти 10 тысячам жителей из порядка 40 пятиэтажек, в которых расположено около 4 тысяч квартир. Сейчас на стадии проектирования и строительства находится 4 миллиона квадратных метров жилья. Напомним, что программа реновации улучшит условия проживания около миллиона москвичей.