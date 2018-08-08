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Более 20 домов по программе реновации выставили на кадастровый учет в Москве с начала года
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Более 20 домов по программе реновации выставили на кадастровый учет в Москве с начала года 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
В рамках программы по реновации жилфонда выставили на кадастровый учет в Москве 21 дом с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.
«Управление Росреестра по Москве с начала 2018 г. поставило на кадастровый учет 21 дом в рамках программы реновации жилищного фонда столицы. Общая площадь зданий — более 402 тыс. кв. м. В них размещены 4 тыс. 624 квартиры, большая часть которых — двухкомнатные», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 36% квартир — однокомнатные и еще 15% — трехкомнатные.
Агентство «Москва»: последние новости
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