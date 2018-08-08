Более 20 домов по программе реновации выставили на кадастровый учет в Москве с начала года

В рамках программы по реновации жилфонда выставили на кадастровый учет в Москве 21 дом с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Управление Росреестра по Москве с начала 2018 г. поставило на кадастровый учет 21 дом в рамках программы реновации жилищного фонда столицы. Общая площадь зданий — более 402 тыс. кв. м. В них размещены 4 тыс. 624 квартиры, большая часть которых — двухкомнатные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 36% квартир — однокомнатные и еще 15% — трехкомнатные.