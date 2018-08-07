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В Москве до конца года начнется строительство 110 домов по программе реновации
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В Москве до конца года начнется строительство 110 домов по программе реновации 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
В Москве до конца года начнется строительство 110 домов в рамках программы реновации, сообщили в пресс-службе стройкомплекса столицы.
«До конца 2018 года начнется строительство 110 домов, а в уже построенные дома стартует переселение из 40 старых пятиэтажек», — говорится в сообщении.
С начала года уже введено в эксплуатацию 33 «стартовых» дома, 12 из них переданы под заселение. На данный момент ведется строительство еще 34 домов.
Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957—1968 годах, и строительство на освободившейся территории нового жилья. В программу реновации входит 5171 дом.
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