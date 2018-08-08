В Москве по программе реновации начали заселяться 12 новых многоэтажек 

Переезд на 300 метровВ Южное Бутово реновация пришла лишь в июле, но уже две трети семей, которым предложили переезд из ветхих домов, согласились не раздумывая. Первыми переезжают здесь жители 96 квартир из домов № 21, 23 и 25 по улице Краснолиманской. Это даже не пятиэтажки, а трехэтажки, построенные в самом начале 1960-х годов. Жильцы рассказывают, что планировка квартир там примерно такая же, как в хрущобах: пятиметровые кухни, узкие коридоры, совмещенные санузлы. Но больше всего жалоб было на то, что нет подвалов и все коммуникации уложены прямо под полом квартир на первых этажах. Поэтому проблемы с канализацией здесь превращались в настоящее бедствие, а зимой держались постоянная сырость и неприятный запах. Страдали же от этого даже жильцы верхних этажей. Сейчас большинство из них заняты приятными хлопотами. Во дворах всюду ходят люди с коробками, готовящиеся к переезду. Менять привычный район людям не приходится, поскольку новые дома видны из окон старых — их построили на соседней Изюмской улице. За первые две с небольшим недели работы центра информирования по переселению на переезд согласились более 60 семей. Валентина Валерьевна Фатеева рассказывает, что уже перевезла в новый дом часть вещей. Перед выбором не стояла — понравилась первая же квартира, которую предложили. «Общая площадь моей старой „двушки“ — 43 кв. м, а новой — 59 „квадратов“, — объясняет она. — К тому же раньше у меня был один балкон, а теперь две лоджии. Кухня стала больше в два с лишним раза — ее площадь увеличилась с 5,5 до 12,9 кв. м. А еще в новой квартире раздельный санузел, большой коридор, сделан хороший, качественный ремонт». Отделка в новых квартирах действительно добротная — в этом корреспондент «РГ» убедился, заглянув в новостройку на Изюмской улице, 55, корпус 1. В ней — 132 квартиры, в которых на стенах светлые флизелиновые обои под покраску, на полу — долговечный ламинат, санузел выложен кафельной плиткой, на кухне есть вся сантехника и современная электроплита. А еще радуют всевозможные мелочи — от уже установленных стильных люстр и фиксаторов межкомнатных дверей до клапанов, позволяющих проветривать квартиру, не открывая пластиковые окна. В Южное Бутово реновация пришла лишь в июле, но уже две трети семей, которым предложили переезд из ветхих домов, согласилисьС социальной инфраструктурой вблизи новых домов тоже полный порядок: на Изюмской улице в 150 метрах от новостроек расположены два детских сада и школа, а в 700 метрах — городская поликлиника. Новый дом — на выборКак и обещали городские власти на старте реновации, у каждого участника есть выбор на каждом этапе переезда. Валентина Фатеева рассказывает, что свои пожелания она высказала еще до показа квартиры — просила переселить ее в ту новостройку, что ближе всех к старому дому, и не предлагать этажей выше пятого. К просьбам ее прислушались, новое жилье предложили на третьем этаже в приглянувшемся доме. Поэтому другие варианты смотреть она даже не стала. Абсолютному большинству новоселов нравятся не только новые квартиры, но и дома в целом. На Изюмской улице, к примеру, в 55-м доме яркие разноцветные фасады, переменная этажность, есть подъемники для инвалидов, грузовые и пассажирские лифты, комнаты для консьержей, а во дворах много парковочных мест. Все лоджии застеклены, а первые этажи — нежилые, предназначены для аптек, магазинов, офисов и других сервисов. Сейчас на этих площадях обычно располагаются центры информирования по переселению, где будущие новоселы могут узнать все подробности о переезде. Примерно такую же картину я увидел в доме 58 на проспекте Вернадского, где смотровые ордера начали выдавать в конце июля. «В новостройку переедут жильцы двух домов, расположенных на улице Удальцова, 49 и 51, — объясняет глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. — Таким образом, с начала текущего года в 12 стартовых домов идет переселение жителей из 15 домов». Два расселяемых дома на улице Удальцова — типовые пятиэтажки серии I-515, построенные в 1961 году. В них 160 квартир, у которых одинаковая особенность — батареи отопления вмонтированы в стены, заменить их невозможно, проще дом сломать. Довольно распространенная картина для хрущевок, ставшая одной из причин того, что власти пошли на снос этих домов. Новые же дома на проспекте Вернадского буквально преобразили квартал — яркие высотки с вентилируемыми фасадами притягивают взгляд, да еще и формируют большой двор с отличным благоустройством. Вокруг них сочные зеленые газоны, кустарники и деревья, современные детские площадки, скамейки и урны… Для парковки отведена отдельная зона. Есть в Москве и уже полностью расселенные пятиэтажки по программе реновации. К примеру, в Восточном округе почти целиком освобождены два таких дома. В целом же до конца этого года столичные власти планируют начать переселение жителей около 40 пятиэтажек — это примерно 3,7 тысячи квартир, или 10 тысяч человек. Кроме того, до конца года начнется строительство 110 новых домов. Те многоэтажки, что заселяются уже сейчас, напомню, изначально строились не для реновации, а в рамках других городских программ. А когда в них решили переселять жителей ветхих многоэтажек, то в квартирах дополнительно сделали ремонт комфорт-класса и благоустроили прилегающие территории. Дома, которые построят именно под программу реновации, будут отвечать самым высоким стандартам современного жилья. В ближайшие годы даже должна появиться первая многоэтажка, созданная по технологиям умного города. По словам Сергея Левкина, по домофону в ней можно будет вызвать экстренные службы, а в лифтовых холлах установят интерактивные панели, на которых получится посмотреть прогноз погоды или почитать свежие новости. Тем временемБлагодаря программе реновации новые квартиры в современных новостройках получат 350 тысяч семей, или больше миллиона человек. Жилье для переселения предоставляется полностью готовым — в нем сделан ремонт комфорт-класса, установлена сантехника. Все участники программы могут получить бесплатную помощь в переезде — достаточно оставить заявку в центре информирования, после чего будет предоставлена бригада грузчиков и транспорт. КстатиВ столичной мэрии говорят, что по программе реновации сейчас проектируется 140 стартовых новостроек, еще 34 дома строится и 33 уже введены в эксплуатацию — большинство из них примут новоселов до конца этого года. Градостроительную документацию для кварталов реновации власти обещают разработать в течение года, а определить этапы и сроки переселения жильцов, чьи дома вошли в программу, — не позднее конца 2019 года.