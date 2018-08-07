На месте старых районов Челябинска будут строить новые жилые комплексы

ШОС диктует строительную политику

В канун Дня строителя, который в этом году отмечается 12 августа, в Челябинской области открылась специализированная выставка, в рамках которой проходят круглые столы, конгрессы и пресс-конференции. Одной из центральных тем мероприятия стала подготовка к саммитам ШОС и БРИКС

«Это не только строительство нескольких объектов, таких как конгресс-холл, аэропорт, коттеджных поселков повлекут собой строительство системы электроснабжения, автомобильных дорог, создание новых рабочих мест в соответствующем бизнесе, который эти процессы будут обслуживать», — отметил министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин

Напомним, в настоящее время идет строительство конгресс-холла на улице Труда, начинается реконструкция аэропорта, возводятся новые гостиницы. Новую жизнь получили несколько некогда заброшенных долгостроев, на месте которых появятся отели для гостей и участников саммитов. Ранее сообщалось о планах инвестора построить президентский поселок Терема, а сегодня в Минстрое региона заявили, что таких небольших жилых комплексов с малоэтажными домами будет три: в поселках Терема, Белый Хутор и Смолино (территория бывшего пионерского лагеря «Чайка»). В каждом будет по 7-8 таунхаусов для высшего руководства и дома поменьше для обслуги и сопровождения. В будущем все эти объекты будут продавать. Все новые очаги застройки будут обеспечены объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, заверили в ведомстве. По мнению Виктора Тупикина, это послужит толчком для продолжения освоения данных направлений и строительства в дальнейшем новых частных домов.

«Многие не верят, что мы успеем подготовиться к саммитам ШОС и БРИКС. Мы готовиться начали еще полтора года назад, — сообщил вице-мэр Челябинска по градостроительству Владимир Слободской. — Мы работали с застройщиками гостиниц, это не бюджетные деньги, деньги застройщиков. В основном мы упор сделали на незавершенное строительство. Совсем не много будет новых гостиниц, мы работаем с ними документально, чтобы они были сданы в срок и нам бы хватило мест для размещения делегаций».

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Челябинске в 2020 году. Ожидается присутствие порядка 30 глав государств, а также иных делегаций. К этому времени кроме президентских поселков планируется построить несколько гостиниц, конгресс-холл «Таганай», который станет основным местом проведения деловых мероприятий, реконструировать аэропорт, очистить реку Миасс, построить набережную и новые дорожные развязки.

Строить не вширь, а вглубь

Также сегодня представители отрасли рассказали о перспективах ее развития. В этом году в Челябинской области планируется сдать более 1 миллиона 460 тысяч квадратных метров жилья, что превышает показатель прошлого года. В соответствии с Указом президента России к 2024 году этот показатель должен вырасти в полтора раза и превысит отметку в два миллиона квадратных метров.

«Эти цифры не пугают, потому что строительный комплекс такие задачи выполнял и в 2008 году, и в 2014-м. Важно создать условия для возможности этого рынка со стороны потребителей и со стороны застройщиков. Сейчас обсуждается национальный проект «Жилье и городская среда», где мы участвуем. В нем 4 федеральных проекта: это ипотека (планируется поэтапно выйти на ставку на уровне 7,5 процентов), жилье, создание комфортной городской среды и создание механизмов ликвидации аварийного жилья. По аварийному жилью планируется к 2024 году создать условия, при которых ликвидация жилья будет опережать его признание на 4 процента», — отметил Виктор Тупикин.

В Челябинске, по данным заместителя главы города Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского, в прошлом году было сдано 702 тысячи квадратных метров жилья. В планах на 2018-ый — выйти на 600 тысяч, из которых 180 тысяч уже сдано, в том числе 24 тысячи «квадратов» — это индивидуальные дома.

Для активизации работы застройщиков различные меры их поддержки в настоящее время разрабатываются на уровне федерального Минстроя. Прежде всего помощь получат те, кто будут вести комплексную застройку территорий, в том числе с возведение социальных объектов.

В Челябинске с комплексным освоением территории неплохо обстоят дела в пригороде. Но будущее — за перестройкой внутригородских районов, а именно снос ветхих и аварийных домов и возведение на их месте новых жилых комплексов. Эта стратегия будет прописана в новом генеральном плане города. В прошлом году челябинская мэрия заключила соглашение с московским институтом градостроительства «Гипрогор» на разработку этого документа. Работа должна быть сдана в 2019 году, после чего местная администрация займется формированием новых правил землепользования. В итоге новый генплан должен быть утвержден к началу 2020 года.

«Если раньше мы стремились к развитию города, расширяя границы застройки, то в новом генплане мы планируем развитие внутри города. Дело в том, что в таких районах, как Ленинский, Тракторозаводский, Металлургический очень много ветхих двухэтажных домов, поэтому мы сейчас пытаемся вести работу по развитию застроенных территорий. Мы нашли три площадки в этих районах, было заключено три соглашения с инвесторами, но они дальше не приступили к работе», — рассказал Слободской.

Как признался Слободской, эти соглашения два года назад заключались на кабальных для застройщиков условиях, которые сами должны были построить детские сады, школы и дороги. Ни один из инвесторов не смог потянуть такие расходы. К ним же прибавлялась обязанность по расселению ветхих домов.

Недавно соглашения с застройщиками были доработаны, и в ближайшее время работа по проектированию и освоению территории со старыми домами должна начаться в ближайшее время.

Проект «Развитие застроенных территорий» предполагает отказ от идеи расширять Челябинск за счет освоения земель Сосновского района, где нужно было бы строить новые дороги, линии электропередач, школы, поликлиники и прочие объекты.

«Колючая проволока» на пути к дому

Впрочем, челябинцы, по наблюдениям представителей строительного рынка, заинтересованы в развитии не только высотного строительства, которое будут вести в старых районах Челябинска. Не слишком высокими темпами, но все же растет спрос на частные дома. Об этом говорят и участники выставки, которая проходит в эти дни параллельно с конференциям, конгрессам и и круглыми столами. Челябинские предприятия представляют свои стройматериалы, риелторские услуги и прочее.

Менеджер ТСК «Новые технологии» Дмитрий Терещук рассказал «ФедералПресс» , что спрос на дома поддерживается благодаря повышению доступности ипотеки. Вместе с тем, клиентам приходится преодолевать ряд трудностей.

«Людям интересно строить самим дома, а не сидеть в четырех стенах в многоэтажке. Для того чтобы это стало массовым, не хватает ни инфраструктурных, ни финансовых условий. Классическая ситуация такова: клиент имеет двух-трехкомнатную квартиру и хочет построить дом. Он готов продать квартиру, но задается вопросом, где все это время жить, сколько может стоить дом. Каждый строитель решает это по-своему. Очень многие создают риелторские отделы, принимают и продают квартиры. Да, это накрутки, но фирмы бы не получали клиентов, если бы этим не занимались. Более сложная проблема — это инфраструктура: нет дорог, доступных детских учреждений. Этого нет и скорее всего не будет», — отметил Терещук.

Ситуацию может исправить как раз строительство новых президентских поселков. В строительных ведомствах заявляют, что несмотря на амбициозность планов и довольно сжатые сроки выполнения всех работ, строения должны быть готовы к 2020 году. Уже рядом с ними будут строить и другие малоэтажные объекты.