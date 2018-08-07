«Башнефть» может сталь лидером по дивидендной доходности в нефтегазовом секторе в 2018 г

Сегодня "Башнефть" опубликовала ожидаемо высокие финансовые результаты по МСФО за II квартал 2018 г. В отчетном периоде компания продемонстрировала стремительный рост финансовых показателей относительно предыдущего квартала в следствие высоких цен на нефть, снижения среднего курса рубля к доллару и отставанию роста экспортных пошлин от роста цен на нефть. В результате EBITDA компании, по нашим оценкам, выросла в полтора раза относительно прошлого квартала до 48 млрд руб.

Главной цифрой в представленной отчетности, на наш взгляд, является чистая прибыль, которая служит базой для расчета дивидендов: за I полугодие показатель увеличился в два раза от уровня годичной давности и достиг 41 млрд руб.

Мы подтверждаем наш прогноз чистой прибыли Башнефти за 2018 г. в размере 99 млрд руб. Исходя из нормы дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли по МФСО (которая является целевым уровнем для госкомпаний), мы прогнозируем дивиденды на оба вида акций по итогам 2018 г. в размере 291 руб. Эта величина соответствует дивидендной доходности на уровне 14% и 17% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно при текущих котировках, что делает акции Башнефти лидером среди нефтегазовых компаний РФ по дивидендной доходности в текущем году.