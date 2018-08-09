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Международные резервы России снизились на $1,5 млрд
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Международные резервы России снизились на $1,5 млрд 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: depositphotos.com
За неделю международные резервы России снизились на $1,5 млрд и на 3 августа составили $458 млрд против $459,5 млрд на 27 июля, сообщает Банк России.
"Международные резервы на 3 августа составили $458 млрд, сократившись за неделю на $1,5 млрд, или на 0,3%, в результате отрицательной переоценки", — заявили в ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,3 млрд за месяц.
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