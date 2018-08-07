Международные резервы России выросли на $1,3 млрд за месяц 

Международные резервы России по состоянию на 1 августа составили $458,032 млрд, тогда как 1 июля их объем был равен $456,749 млрд Об этом говорится в материалах Банка России.
Таким образом, за июль международные резервы выросли на 0,3%, или $1,3 млрд
Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (денежной единицы, используемой Международным валютным фондом) и других резервных активов.