«Роснефть» с учетом роста добычи может повысить на 2018 г. план капзатрат в 800 млрд руб.

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. "Роснефть" с учетом увеличения добычи в рамках ОПЕК+ может повысить план капитальных затрат в 800 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров

По его словам, в настоящее время компания работает в рамках утвержденного плана капзатрат на 2018 год в 800 млрд рублей. «Но я не исключаю, что с учетом снятия ограничений ОПЕК+ и резкого увеличения добычи мы увидим чуть больший capex (капзатраты — прим. ТАСС)», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» увеличила капитальные затраты в первом полугодии на 11,1%, до 452 млрд рублей. Компания связывает рост капзатрат с развитием российских и международных проектов.

В то же время ранее сообщалось, что компания в рамках стратегии «Роснефть-2022» планирует в 2018 году сократить капитальные затраты на 20% от ранее утвержденного уровня, до 800 млрд рублей с целью достижения устойчиво положительного влияния на уровень денежного потока. В 2017 году капзатраты «Роснефти» составили 922 млрд рублей, в 2018 году компания изначально планировала сохранить их на этом уровне.