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Минстрой предложил изменить правила предоставления жилья при его потере от ЧС
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Минстрой предложил изменить правила предоставления жилья при его потере от ЧС 

Rambler News Service 5 часов назад
Минстрой предложил расширить перечень категорий граждан, которые имеют право на получение жилищных сертификатов в случае утраты жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, следует из разработанного Минстроем проекта постановления правительства, который опубликован на портале regulation.gov.ru.
Как пояснили RNS в пресс-службе Минстроя, документ предполагает уход от того, что сертификаты выдаются только в случае одновременного выполнения условий о постоянном проживании граждан в утраченном жилом помещении и наличии регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении.
«Ввиду того, что не все собственники утраченного жилья по уважительным причинам могут иметь постоянное проживание и постоянную регистрацию в утраченном жилье (служба в Вооруженных силах РФ, обучение, отбывание наказания в исправительных учреждениях) и чтобы не доказывать свое право на получение ГЖС в судах, предлагается ввести изменения в категории граждан, которым предоставляются ГЖС», — добавили в Минстрое.
Согласно тексту документа, ведомство предлагает выдавать сертификаты собственникам жилых помещений, не имеющим другого пригодного для проживания жилого помещения, собственникам имеющим документы, которые являются основанием для регистрации права собственности на такие жилые помещения, и не имеющим другого жилого помещения, пригодного для проживания. Также сертификаты будут выдавать лицам, не являющимся собственниками утраченных жилых помещений, но имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в них, или признанным в суде постоянно проживающими в данном помещении и членам семьи граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями.
Также рассчитывать на получение сертификатов могут собственники жилых помещений и снятые с регистрационного учета по месту жительства в утраченных жилых помещениях из-за прохождения службы в Вооруженных силах или имеющие регистрацию в другом регионе по уважительной причине.
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