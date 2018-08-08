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Проблемные объекты «Урбан Груп» достроят к 2022 году
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Проблемные объекты «Урбан Груп» достроят к 2022 году 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий («дорожная карта») по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан Груп». Как уточняет пресс-служба Минстроя, предусмотрено завершение строительства всех объектов застройщика, включая жилые комплексы «Лайково» и «Лесобережный».
Согласно плану, в августе текущего года Правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключат соглашение о предоставлении из бюджета субъекта в Фонд 3 миллиардов рублей. Средства будут направлены на финансирование первоочередных мероприятий по завершению строительства домов и объектов инфраструктуры «Урбан Груп» в период до конца 2018 года. В том числе будет произведено инженерно-техническое обследование и экспертиза проектно-сметной документации, необходимые для начала строительных работ.
Все дома и объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, в зависимости от текущей стадии их строительной готовности. Дефицит финансирования строительства жилых домов с «дорожной картой» планируется покрыть за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации и Правительства Московской области. Субъектом также будут выделены средства, необходимые для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры. Более подробно ознакомиться с запланированными мероприятиями и сроками их выполнения можно ознакомиться здесь.
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