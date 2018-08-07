Все объекты «Урбан Груп» обещают достроить к 2023 году

Правительство РФ утвердило план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ГК «Урбан груп».

Дорожной картой предусмотрено завершение строительства всех объектов застройщика, включая жилые комплексы «Лайково» и «Лесобережный».

В августе правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключат соглашение о предоставлении из бюджета субъекта в Фонд трех миллиардов рублей.

Средства будут направлены на финансирование первоочередных мероприятий по завершению строительства домов и объектов инфраструктуры «Урбан Груп» в период до конца 2018 года.

Все дома и объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, в зависимости от текущей стадии их строительной готовности. Дефицит финансирования строительства жилых домов с «дорожной картой» планируется покрыть за счет средств федерального бюджета РФ и правительства Московской области. Субъектом также будут выделены средства, необходимые для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.