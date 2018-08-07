На трассе Москва — Нижний Новгород установят видеокамеры на 100 млн рублей

Почти 100 млн рублей планируется потратить на приобретение и установку камер фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на трассе Москва — Нижний Новгород. Средства выделяются из федерального бюджета. Об этом свидетельствует документация, опубликованная на портале госзакупок.

Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства». Работы должны быть выполнены до 1 июня 2019 года. Они включают в себя монтаж комплексов на опоры, подключение электропитания и канала связи, пусконаладку и интеграцию программного обеспечения с информационными системами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего планируется установить 45 камер.

Напомним, 13 комплексов видеофиксации установили в Нижнем Новгороде.