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На трассе Москва — Нижний Новгород установят видеокамеры на 100 млн рублей
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На трассе Москва — Нижний Новгород установят видеокамеры на 100 млн рублей 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
Почти 100 млн рублей планируется потратить на приобретение и установку камер фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на трассе Москва — Нижний Новгород. Средства выделяются из федерального бюджета. Об этом свидетельствует документация, опубликованная на портале госзакупок.
Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства». Работы должны быть выполнены до 1 июня 2019 года. Они включают в себя монтаж комплексов на опоры, подключение электропитания и канала связи, пусконаладку и интеграцию программного обеспечения с информационными системами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего планируется установить 45 камер.
Напомним, 13 комплексов видеофиксации установили в Нижнем Новгороде.
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