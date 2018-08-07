В Ленобласти подорожали яблоки, груши и бананы

Яблоки в Ленинградской области за полгода подорожали на 24,3% сообщает Росстат

В декабре 2017 года стоимость килограмма яблок в Ленобласти стоимость составляла 96 рублей 10 копеек, ав первом полугодии 2018 года — 119 рублей 52 копейки. Таким образом, с начала 2018 года яблоки в 47 регионе подорожали на 24,3%.

В соседнем Санкт-Петербурге яблоки за полгода повысились в цене на 34,4%. В целом по России за шесть месяцев 2018 года в России яблоки подорожали на 24,8% — до 110 рублей 54 копейки за килограмм.

Также в Леноблости зафиксировали рост стоимости груш. В начале года килограмм этих фруктов стоил 130 рублей 49 копеек. По итогам июня средняя цена на груши составила 138 рублей 19 копеек.

В Петербурге груши за полгода подорожали на 14%, а в целом по России на 9,2% — до 146 рублей 59 копеек за килограмм.

Бананы за шесть месяцев 2018 года в Ленобласти также увеличились в цене на 1% до 60 рублей 41 копейки за килограмм.

Зато в 47 регионе на 13,5% подешевели апельсины. В начале 2018 года килограмм цитрусовых стоил 85 рублей 78 копеек, а в июне — 74 рублей 12 копеек.