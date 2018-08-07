Тысячи москвичей переселятся по программе реновации

В 2018 году новое жилье по программе реновации получат жители порядка 40 пятиэтажек. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , передает корреспондент МОСЛЕНТЫ

«Всего до конца 2018 года планируется начать заселение около 30 стартовых домов, что позволит начать переселение жителей порядка 40 домов, около 3,7 тысячи квартир, около 10 тысяч жителей», — сказал он.

Всего в программу включен пять тысяч 171 дом общей площадью 16,3 миллионов квадратных метров. В рамках программы новые квартиры получит миллион москвичей. По состоянию на 1 августа 2018 года введено в эксплуатацию 33 новых дома, из них 12 переданы под заселение. Строится еще 34 дома, до конца года начнется строительство еще 110 домов.

Кроме того, продолжается работа по оптимизации процедур, которые необходимы для строительства по программе реновации.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. Сейчас она включает 5171 дом, большинство из них — пятиэтажные хрущевки. Планируется, что новое жилье благодаря программе получат 350 тысяч семей — более миллиона человек.