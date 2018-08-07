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Поставщик тепла взыскал 23 млн рублей долга с МП «Советсктеплосети»
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Поставщик тепла взыскал 23 млн рублей долга с МП «Советсктеплосети» 

Клопс.Ru 4 часа назад
В Советске муниципальное предприятие обязали погасить задолженность перед ООО «Спецгазавтоматика» в размере более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Калининградской области.
Стороны заключили договор, согласно которому МП «Советсктеплосети» должно было вносить плату за отопление не позднее 18-го числа каждого месяца. Однако с ноября 2017 года по май 2018 плата не вносилась. Претензии поставщика были оставлены без удовлетворения.
В суде представитель ответчика не оспаривал долг, однако исковых требований тоже не признавал. В итоге суд постановил выплатить долг в размере почти 23 млн рублей.
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