Поставщик тепла взыскал 23 млн рублей долга с МП «Советсктеплосети»

В Советске муниципальное предприятие обязали погасить задолженность перед ООО «Спецгазавтоматика» в размере более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Калининградской области.

Стороны заключили договор, согласно которому МП «Советсктеплосети» должно было вносить плату за отопление не позднее 18-го числа каждого месяца. Однако с ноября 2017 года по май 2018 плата не вносилась. Претензии поставщика были оставлены без удовлетворения.

В суде представитель ответчика не оспаривал долг, однако исковых требований тоже не признавал. В итоге суд постановил выплатить долг в размере почти 23 млн рублей.