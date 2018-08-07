Мнение: Зеленые насаждения увеличивают цену близлежащей недвижимости

Зеленые насаждения увеличивают экономическую привлекательность близлежащей недвижимости.

Такое мнение высказала участница проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника

По ее данным, близость зеленых насаждений — парков, скверов и иных открытых пространств — на 5-15% увеличивает цены на квартиры, на 8-20% повышает стоимость домов. Кроме того, арендные ставки офисных помещений в таких локациях выше примерно на 7%.

«Таким образом, инвестиции в озеленение — это выгодное вложение средств со стороны девелоперов», — полагает она.