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Мнение: Зеленые насаждения увеличивают цену близлежащей недвижимости
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Мнение: Зеленые насаждения увеличивают цену близлежащей недвижимости 

АСН-Инфо 4 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Зеленые насаждения увеличивают экономическую привлекательность близлежащей недвижимости.
Такое мнение высказала участница проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника.
По ее данным, близость зеленых насаждений — парков, скверов и иных открытых пространств — на 5-15% увеличивает цены на квартиры, на 8-20% повышает стоимость домов. Кроме того, арендные ставки офисных помещений в таких локациях выше примерно на 7%.
«Таким образом, инвестиции в озеленение — это выгодное вложение средств со стороны девелоперов», — полагает она.
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