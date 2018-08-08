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Мэрия назвала число достраиваемых квартир для обманутых дольщиков в Москве
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Мэрия назвала число достраиваемых квартир для обманутых дольщиков в Москве 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
В Москве найдены решения по всем проблемным домам-долгостроям, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мэр города Сергей Собянин принял принципиальное решение достроить наиболее сложные и проблемные объекты. С начала года возобновились работы на восьми из них — квартиры получит 931 дольщик. До конца года будут решены вопросы по 1702 квартирам еще в семи домах», — сказал Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте Комплекса градостроительной политике Москвы.
По его словам, сегодня в Москве действует почти 130 000 договоров долевого участия на сумму более 1 трлн руб. Строится 530 объектов, в том числе 516 — по договорам участия в долевом строительстве и 14 — через жилищно-строительные кооперативы.
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