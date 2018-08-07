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Один квадратный метр жилья в Москве оценили в три миллиона рублей
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Один квадратный метр жилья в Москве оценили в три миллиона рублей 

dom.lenta.ru 4 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Стоимость одного квадратного метра в пентхаусах Москвы начинается от 196 тысяч и достигает 3,1 миллиона рублей, свидетельствуют материалы агентства Blackwood, поступившие в «Дом» во вторник, 7 августа.
Самый дорогой московский пентхаус расположен в Центральном административном округе, имеет площадь 600 квадратных метров и предлагается покупателям за 1,6 миллиарда рублей. Бюджет его покупки превышает стоимость самого недорогого пентхауса почти в 92 раза.
В среднем «квадрат» городских пентхаусов сейчас стоит 847 тысяч рублей, подсчитали аналитики. В центре этот показатель равен 1,1 миллиона рублей, в округе с самыми дешевыми пентхаусами — Восточном — 274,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что за год к лету 2018-го цены на пентхаусы в жилых комплексах столицы снизились на треть. Уменьшению средних ценовых показателей способствовал выход в продажу большего количества лотов по стартовой стоимости.
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