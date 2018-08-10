«Дыра» в балансе банка «Советский» достигает почти 8 млрд рублей

Напомним, лицензия у банка была отозвана 3 июля текущего года, при этом был согласован план урегулирования обязательств «Советского», согласно которому часть его имущества и обязательств перешла к отобранному по конкурсу Московскому Кредитному Банку . В частности, к МКБ перешли обязательства «Советского» перед кредиторами первой очереди (за исключением индивидуальных предпринимателей), вкладчики «Советского» автоматически стали вкладчиками МКБ. АСВ сообщало о передаче на обслуживание в Московский Кредитный Банк обязательств «Советского» перед физлицами на общую сумму до 38 млрд рублей. Также агентство в июле объявило, что 22 индивидуальных предпринимателя, которые были клиентами «Советского», могут претендовать на страховку в совокупном размере 2,8 млн рублей.

В июльском сообщении ЦБ об отзыве лицензии у «Советского» и утверждении плана урегулирования обязательств также разъяснялось, что обязательства банка перед кредиторами второй очереди (сотрудниками) планируется погасить в полном объеме. Обязательства перед кредиторами третьей очереди (за исключением АСВ) были оценены в сумму порядка 0,1 млрд рублей, в том числе остатки на счетах клиентов-юрлиц — в 0,01 млрд С последними проводилась работа по выяснению причин обслуживания в банке «Советский», и было установлено, что возможность закрытия счетов у данных клиентов отсутствовала.

Согласно опубликованному сегодня финансовому отчету, в бухгалтерском балансе банка «Советский» на 3 июля значились активы на 40,192 млрд рублей (включая ссудную задолженность почти на 35,788 млрд) и обязательства примерно на 48,15 млрд (в том числе объем средстве клиентов, не являющихся кредитными организациями, составлял около 47,873 млрд, включая средства обычных вкладчиков и ИП на 37,072 млрд рублей).

В соответствии с представленными в другой колонке данными на дату отзыва лицензии с учетом передачи имущества и обязательств банка приобретателю, у «Советского» осталось активов на 3,022 млрд рублей (из них чистая ссудная задолженность — чуть менее 472,6 млн), а величина обязательств сократилась до 10,979 млрд (из которых клиентские средства составляют 10,803 млрд, включая средства физлиц и ИП на 2,7 млн).

В обеих колонках опубликованного в пятницу финансового отчета зафиксирована «дыра» (отрицательная величина источников собственных средств банка) в размере более 7,957 млрд рублей. В числе прочего там значится неиспользованная прибыль за отчетный период в 12,132 млрд рублей и непокрытый убыток прошлых лет в 20,208 млрд

ЦБ сегодня также уведомил, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 26 июля принял заявление о банкротстве банка «Советский».