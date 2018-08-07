«Дыра» в капитале «Русского национального банка» составила 66 млн руб 

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов "Русского национального банка" (Ростов-на-Дону), лишившегося лицензии в июне, составила 66 миллионов рублей, следует из опубликованного Банком России бухгалтерского баланса кредитной организации.
Временная администрация ЦБ оценивает активы «Русского национального банка» на уровне 1,321 миллиарда рублей, обязательства — 1,387 миллиарда рублей.
Банк России с 6 июня отозвал лицензию у «Русского национального банка» в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, с учетом реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По данным регулятора, бизнес-модель «Русского национального банка» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.
В июне Агентство по страхованию вкладов сообщало, что выплаты вкладчикам «Русского национального банка» начнутся 18 июня, их осуществит Сбербанк.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 339-е место в банковской системе РФ.