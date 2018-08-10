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ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Воронеж» с ущербом на 7,6 млрд рублей
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ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Воронеж» с ущербом на 7,6 млрд рублей 

Rambler News Service 34 минуты назад
Банк России изучил финансовое состояние лишившегося в июне этого года лицензии банка «Ворожен» и выявил совершение сделок по выводу активов с последующим причинением ущерба на сумму свыше 7,6 миллиарда рублей.
«Временная администрация по управлению АО «Банк Воронеж» в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила совершенные должностными лицами банка операции, направленные на вывод активов посредством осуществления сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества, с причинением ущерба на сумму более 7,6 млрд рублей», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор отметил, что информация о выявленных сделках была направлена в правоохранительные органы.
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Воронеж» 15 июня 2018 года.
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