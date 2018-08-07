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Вопреки обещаниям застройщиков проект Олимпийского бульвара в Воронеже оплатит бюджет
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Вопреки обещаниям застройщиков проект Олимпийского бульвара в Воронеже оплатит бюджет 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Средства выделят в 2019 году. Проектирование Олимпийского бульвара, которое на три четверти планировали оплатить застройщики, профинансируют из муниципального и регионального бюджетов. Распоряжение мэра Вадима Кстенина о заключении контракта на проектирование новой дороги опубликовали на сайте администрации города во вторник, 7 августа. Стоимость работ составит 10 млн рублей. Новая магистраль позволит горожанам попадать с улицы Шишкова на Тимирязева, минуя Московский проспект и улицу Ломоносова и тем самым разгрузить их. По словам главы управления дорожного хозяйства мэрии Олега Котова, 75% стоимости разработки проектно-сметной документации должны были оплатить «ДСК», «Выбор» и «Группа компаний Хамина», застроившие многоэтажным жильём эту часть города. Однако в приложении к распоряжению говорится, что 9,7 млн рублей на эти цели выделит региональный бюджет и ещё 300 тыс. — городской. Большую часть средств подрядчик получит в 2019 году. Завершить проектирование планируется к марту 2019 года. Стоимость строительства дороги потребует вложения 200-250 млн рублей, оценили в мэрии. Поучаствовать в финансировании строительства магистрали, которая облегчит жизнь воронежцам, купившим квартиры в новых жилых комплексах на Шишкова, застройщики даже не обещали. Проектирование этой дороги, предусмотренной в Генплане, принятом в 2008 году, планировалось начать ещё в 2015 году, а строительство — в 2016-м, однако средств не нашлось. В мае 2018 года прокуратура потребовала от воронежских чиновников решить проблему вечных пробок на улице Шишкова. Как сообщили в ведомстве, за последние четыре года в Северном микрорайоне построили десятки новых домов, и численность населения настолько выросла, что дороги перестали справляться с потоками автомобилей. Прокуратура потребовала от городской администрации спроектировать новую дорогу, которая свяжет улицы Шишкова и Тимирязева. Елена Гончарова
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