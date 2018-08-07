Подмосковная ОЭЗ «Дубна» за полгода привлекла свыше 5,5 млрд рублей инвестиций

Особая экономическая зона «Дубна» привлекла 15 компаний с инвестициями более 5,5 млрд руб. по итогам первой половины года, превысив плановые показатели, сообщает министерство инвестиций и инноваций Московской области.

«При плане привлечения 12 резидентов в 2018 году, только за первое полугодие с инновационными проектами в ОЭЗ уже пришли 15 компаний. Объем заявленных ими инвестиций превышает 5,5 млрд руб., а семь из них планируют строить на обеих площадках зоны собственные предприятия самого различного профиля деятельности. Это полугодие вообще стало самым активным за все время существования ОЭЗ в плане возведения компаниями своих научно-производственных комплексов и офисно-деловых зданий — до конца года такое строительство планируют завершить 12 резидентов», — сказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев

По его словам, действующие резиденты ОЭЗ уже обеспечили инвестиционные вложения в реализацию своих проектов на сумму почти 19 млрд руб. и произвели продукции более чем на 25 млрд руб.

»В настоящее время в подмосковной ОЭЗ «Дубна» 144 инвестора. Положительную динамику развития показывают как технико-внедренческие, так и промышленно-производственные компании. Только с начала года резидентами произведено продукции на сумму свыше 3 миллиардов рублей, объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, составил 311 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

Министр добавил, что инвесторы получили налоговые льготы на сумму свыше 192 млн руб., объем льгот по уплате таможенных платежей составил 107 млн руб. Компаниями было создано 242 новых рабочих места, большинство — для жителей наукограда.