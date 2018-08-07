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До 4 миллионов квадратных метров жилья будут ежегодно строить в столице
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До 4 миллионов квадратных метров жилья будут ежегодно строить в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Порядка 3,5–4 миллионов квадратных метров жилья ежегодно будут возводить в столице в ближайшие два-три года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Важный фактор, что цены на жилье достаточно стабильные, если и меняются, то незначительно последние три-четыре года. Покупательная способность увеличивается за счет того, что снижается ставка ипотеки и при этом цена не растет, как в 2000-х годов, когда в год жилье росло в цене на 15 процентов и выше", — цитирует Хуснуллина Агентство «Москва».
Чиновник добавил, что квартиры будут более доступными, поскольку сейчас цену на жилье можно прогнозировать, добавил заммэра.
Ранее сообщалось, что более 150 тысяч квадратных метров жилья под реновацию построят в четырех регенерируемых промзонах. Большая часть новых домов расположится на территории бывшего завода ОАО «РЖД».
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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