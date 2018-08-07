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Северная Осетия в первом полугодии выполнила все предусмотренные бюджетом соцобязательства
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Северная Осетия в первом полугодии выполнила все предусмотренные бюджетом соцобязательства 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выполнили в первом полугодии все социальные обязательства, предусмотренные бюджетом. Об этом сообщил председатель правительства республики Таймураз Тускаев на заседании кабмина.
"По итогам первого полугодия социальные обязательства, предусмотренные бюджетом Северной Осетии, выполнены в полной мере. Достигнуто ритмичное финансирование многочисленных объектов, строящихся по федеральным целевым программам и по республиканской адресной инвестиционной программе", — сказал Тускаев.
В первом полугодии доходы республиканского бюджета составили 11 млрд 918 млн рублей, расходы — 12 млрд 613 млн рублей. За полугодие налоговые и неналоговые поступления составили 5 млрд 292 млн рублей, из которых 724 млн рублей — налоги на прибыль организаций, 2 млрд 83 млн рублей — налоги на доходы физических лиц. Акцизные поступления в доходную часть бюджета составили 1 млрд 930 млн рублей.
На выплаты работникам бюджетных организации израсходованы 2 млрд 583 млн рублей, обеспечены социальные выплаты населению на сумму 1 млрд 731 млн рублей, заключил руководитель министерства финансов.
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